BIST 12.356
DOLAR 43,14
EURO 50,44
ALTIN 6.358,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 12 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 12 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 3 ilde, FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 12'si yakalandı.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetlerinin tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Örgüt tarafından "mahrem imam" olarak görevlendirilen, aynı zamanda örgüt mensubu polislerin eşlerinin örgütsel takiplerini yaptıkları ve bir kısmının ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 6'sı aktif çalışan kamu görevlisi olmak üzere 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarla 12 şüpheli gözaltına alınırken, 11 şüphelinin yurt dışına kaçtığı ve haklarında yakalama emri çıkarılmasına yönelik talepte bulunulacağı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği oyuncu için Napoli ile temasa geçti
Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği oyuncu için Napoli ile temasa geçti
Tekirdağ'da teyzesini öldürüp evi yaktı! Zanlı ve eşi adliyeye sevk edildi
Tekirdağ'da teyzesini öldürüp evi yaktı! Zanlı ve eşi adliyeye sevk edildi
İstanbul'da kar başladı! Orhan Şen olacakları açıkladı: İşi olmayan dışarı çıkmasın
İstanbul'da kar başladı! Orhan Şen olacakları açıkladı: İşi olmayan dışarı çıkmasın
Alem mekanı Bebek Otel'e yıkım şoku! Sahibi Muzaffer Yıldırım uyuşturucuyu görünce...
Alem mekanı Bebek Otel'e yıkım şoku! Sahibi Muzaffer Yıldırım uyuşturucuyu görünce...
ABD'de garip şeyler oluyor! FED başkanı Powell hiç görülmemiş bir şey yaptı
ABD'de garip şeyler oluyor! FED başkanı Powell hiç görülmemiş bir şey yaptı
Alperen Şengün sakatlık sonrası ilk maçında 19 sayı attı
Alperen Şengün sakatlık sonrası ilk maçında 19 sayı attı
Küba Devlet Başkanı Canel'den Trump'ın "ABD ile anlaş" çağrısına yanıt
Küba Devlet Başkanı Canel'den Trump'ın "ABD ile anlaş" çağrısına yanıt
Beşiktaş'tan ayrılan Paulista'nın yeni adresi belli oldu
Beşiktaş'tan ayrılan Paulista'nın yeni adresi belli oldu
Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" olarak nitelendirdi
Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" olarak nitelendirdi
Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" olarak nitelendirdi
Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" olarak nitelendirdi
Epilepsi belirtileri gözden kaçabilir! Aileler nelere dikkat etmeli? Epilepside gözden kaçan 5 gizli işaret
Epilepsi belirtileri gözden kaçabilir! Aileler nelere dikkat etmeli? Epilepside gözden kaçan 5 gizli işaret
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 81 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 81 şüpheli yakalandı