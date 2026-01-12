BIST 12.268
DOLAR 43,14
EURO 50,41
ALTIN 6.350,19
HABER /  MAGAZİN

Fulya Öztürk'ten Hadise'ye İran tepkisi! Paylaşıp sildi

Fulya Öztürk'ten Hadise'ye İran tepkisi! Paylaşıp sildi

Fulya Öztürk Hadise'nin sosyal medyada yaptığı İran paylaşımına "Keşke Gazze için de sessiz kalamam deseydiniz" diyerek tepki gösterdi. Hadise'ye tepki gösterdiği paylaşımını bir süre sonra silen Öztürk, "Bazı arkadaşlar yaşananları İran meselesini ABD-İsrail tehdidi olarak görememiş olabilir. Hadise hanımın ya da bir başkasının linç edilmesini istemem. Birlik içinde olalım." açıklamasında bulundu.

Abone ol

Şarkıcı Hadise İran'da yaşananlara dair sessiz kalmadı ve bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine Fulya Öztürk Hadise'ye tepki gösterdi. İşte yaşananların detayları...

Hadise sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Sessiz kalamam. İran'da insanlar yalnızca duyulmak için hayatlarını riske atıyor. Manşetlerin ardında rakamlar değil, gerçek hayatlar var: aileler, öğrenciler, emekçiler… Hepsi onur ve özgürlük istiyor. İran, yanındayız. Seni görüyor, seni duyuyoruz. Yüzümüzü çevirmeyelim."

Ancak bu sözler Fulya Öztürk'ü rahatsız etti. Öztürk Hadise'ye tepki göstererek "Keşke Gazze için de sessiz kalamam deseydiniz. Biraz Ortadoğu'da ne yapılmaya çalışılıyor araştırmanızı ve haber izlemenizi tavsiye ederim. Ve gerçekten Türkiye çıkarlarını dikkate alarak konuşmanızı..." dedi.

Sosyal medyada bu ifadelere de Hadise'ye de tepki yağdı. Fulya Öztürk kendisine ve Hadise'ye gelen tepkiler üzerine paylaşımı sildi ve şu açıklamada bulundu:

"Dostlar biraz doluyuz, farkındayım. Bizim kendi aramızda daha birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Mesajım da bunun içindi. Bazı arkadaşlar yaşananları İran meselesini ABD-İsrail tehdidi olarak görememiş olabilir. Hadise hanımın ya da bir başkasının linç edilmesini istemem. Birlik içinde olalım."

ÖNCEKİ HABERLER
Motosiklet ve skuterlerin bugün trafiğe çıkması yasaklandı
Motosiklet ve skuterlerin bugün trafiğe çıkması yasaklandı
Valilik uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Valilik uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Mansur Yavaş duyurdu! Ankara'da trafik için referanduma gidilecek
Mansur Yavaş duyurdu! Ankara'da trafik için referanduma gidilecek
Siteye bırakılan kargo paketi patladı! 3 kişi yaralandı
Siteye bırakılan kargo paketi patladı! 3 kişi yaralandı
THY, AJet ve Pegasus peş peşe duyurdu! 124 sefer iptal edildi
THY, AJet ve Pegasus peş peşe duyurdu! 124 sefer iptal edildi
Uçurumdan yuvarlanan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
Uçurumdan yuvarlanan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
Can Yaman’dan uyuşturucu iddialarına tepki
Can Yaman’dan uyuşturucu iddialarına tepki
İslam Memiş, ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş, ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kartal’da İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı
Kartal’da İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı
Bakan Yumaklı’dan Özgür Özel’in sözlerine sert tepki
Bakan Yumaklı’dan Özgür Özel’in sözlerine sert tepki
CHP’li Ahmet Akın AK Parti’ye mi geçiyor? Mustafa Ilıcalı, o görüşmeyi anlattı
CHP’li Ahmet Akın AK Parti’ye mi geçiyor? Mustafa Ilıcalı, o görüşmeyi anlattı
Ekol TV tartışmasında Eray Görgülü’den ziyaret açıklaması
Ekol TV tartışmasında Eray Görgülü’den ziyaret açıklaması