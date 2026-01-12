2026 emekli promosyonları uçuşta! Bankalar kesenin ağzını açtı, rakamlar 31 bin TL'ye dayandı hangi banka ne kadar...
2025 emekli zammı oranının netleşmesiyle birlikte emekli promosyonları yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Bankalar yeni emeklileri bünyesine katmak için promosyon tutarlarını artırırken, bazı özel bankalarda ödül paketleriyle birlikte toplam ödeme 31 bin liraya kadar yükseldi. Peki en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alabilecek? İşte güncel banka promosyonlarına ilişkin tüm detaylar...
2026 emekli promosyonu yarışı hız kazandı. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli banka promosyonu tutarları da güncellendi. Kamu ve özel bankalar yeni kampanyalarla ödemeleri revize etti. Bazı bankalar, sundukları ek avantajlarla promosyon miktarını 31 bin TL seviyesine kadar çıkardı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...
Özel bankalarla beraber kamu bankaları da yeni yarışın içine girdi. Promosyon ödemelerinin yanında fatura ödeme garantisi, kredi kartı bonusları ve özel sağlık paketleri destekler de sunuyor. Emekli zammı sonrası çalıştığı bankayı değiştirmek isteyen ve daha fazla promosyon ödemesi almak isteyen bankalara koşuyor.
QNB EMEKLİ PROMOSYONU
Bankalar arası rekabette QNB ön plana çıkıyor. 8 Ekim 2025- 31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşını QNB'ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşını bankada alan 31.000 TL'ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanabiliyor. Ayrıca, banka bazı ek fırsatlar da sunuyor: