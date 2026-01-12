2026 emekli promosyonları uçuşta! Bankalar kesenin ağzını açtı, rakamlar 31 bin TL'ye dayandı hangi banka ne kadar...

2026 emekli promosyonu yarışı hız kazandı. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli banka promosyonu tutarları da güncellendi. Kamu ve özel bankalar yeni kampanyalarla ödemeleri revize etti. Bazı bankalar, sundukları ek avantajlarla promosyon miktarını 31 bin TL seviyesine kadar çıkardı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...