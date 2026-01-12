Babasını baltayla öldürüp cesedini site havuzuna gömdü! Vahşette detaylar ortaya çıktı

TOKAT'tan son gelen haber kan dondurdu. Babasını baltayla öldürüp cesedini bir sitenin havuzuna gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi. Otopside, maktul Zihni C'nin yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybettiğinin belirlendiği öğrenildi.

Zanlı M.C, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik tedbirleri alınarak adliyeye getirildi. Gazetecilerin, adliyeye getirilişi sırasında "Babanızı siz mi öldürdünüz?" sorusuna "Evet" yanıtını veren zanlı, "Pişman mısınız?" sorusunu da "Pişmanım" diye yanıtladı.

Zihni C'nin aracına "change" yöntemi uyguladıkları öne sürülen 5 kişi de adliyeye getirildi.

Bu arada yapılan otopside, maktul Zihni C'nin yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybettiğinin belirlendiği öğrenildi.

Kızının başvurusunun ardından Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu

Alınan bilgiye göre, Zihni C'nin Almanya'da yaşayan kızı S.A, geçen aralık ayında Türkiye'ye gelerek Yunanistan vatandaşı da olan babasından uzun süre haber alamadığını belirtip emniyete başvurdu. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Zihni C'nin, araç kayıtlarından Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu.

Satışlardan elde edilen parayı oğlundan istedi

Zihni C'nin Türkiye'ye geldikten sonra Tokat'a geçtiği ve kendi üzerine kayıtlı birden fazla taşınmazın oğlu M.C'ye verdiği vekaletle satıldığını öğrendiği belirlendi. Satışlardan elde edilen parayı oğlundan isteyen Zihni C. ile oğlu arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine M.C'nin babasını baltayla öldürdüğü ortaya çıktı.