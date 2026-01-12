BIST 12.356
HABER /  MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil'den acı haber! 15 Yıllık dostu köpeğini kaybetti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 15 yıllık dostu, köpeği Köpük'ü kaybettiğini duyurdu.

Şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan, 28 Ağustos 2025 tarihinde Sarıyer’deki evinde evlenmişti.

Çiftin, 3,5 aylık evliliklerinin ardından çiftin boşanma kararı aldığı iddia edilmiş, evlilik öncesinde mal ayrılığı esasına dayalı bir sözleşme imzalandığını ve tarafların nafaka ya da mal paylaşımı talebinde bulunamayacağı öne sürülmüştü.

"KÖPÜK'ÜM MELEK OLDU"

Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, acı kaybını sosyal medyadan duyurdu. 68 yaşındaki ünlü şovmen, 15 yıldır yanında olan köpeği Köpük'ü kaybetti.

Mehmet Ali Erbil'den acı haber! 15 Yıllık dostu köpeğini kaybetti - Resim: 0

Erbil yaptığı paylaşımda, 'Köpük’üm melek oldu.' dedi.

