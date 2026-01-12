BIST 12.315
Ereğli'de taksici faciası! Direksiyon başında ölü bulundu...

Konya'nın Ereğli direksiyon başında kalp krizi geçiren taksi şoförü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Kılıç (65) idaresindeki 42 ETT 09 plakalı taksi, Gülbahçe Mahallesi Üçgöz Kavşağında aydınlatma direğine çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekipleri taksici Kılıç'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi.

İlk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

