Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı! Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'dan feci bir kaza haberi geldi. Şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi hayatını kaybetti.

Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı! Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti - Resim: 1

Sürücüsü öğrenilemeyen 02 DG 353 plakalı yolcu otobüsü, Habipler Köyü yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 02 ACU 651 plakalı otomobille çarpıştı.

Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı! Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti - Resim: 2

Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı! Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti - Resim: 3

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı! Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti - Resim: 4
