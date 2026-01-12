Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı! Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Adıyaman'dan feci bir kaza haberi geldi. Şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsü öğrenilemeyen 02 DG 353 plakalı yolcu otobüsü, Habipler Köyü yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 02 ACU 651 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
