Tekirdağ'da teyzesini öldürüp evi yaktı! Zanlı ve eşi adliyeye sevk edildi

Tekirdağ'da, teyzesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli ve eşi adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Binnaz Eriş'in yangın çıkan evde bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eriş'in yeğeni İ.Ç. ile eşi C.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.

Hürriyet Mahallesi'nde 3 gün önce bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, yerde bıçaklanmış halde bir kadın cesedi bulunmuştu.

Cinayeti itiraf etmişti

Yürütülen soruşturma kapsamında Eriş'in kız kardeşinin kızı İ.Ç. ile kocası C.Ç. gözaltına alınmış, zanlı İ.Ç. emniyette verdiği ifadede cinayeti işlediğini itiraf etmişti.

İ.Ç.'nin evde bulunan ziynet eşyası ve bir miktar parayı da aldığı, Eriş'i bıçakla öldürdükten sonra cesedini yakmak için evde yangın çıkardığı iddia edilmişti.

