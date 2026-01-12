ABD'de garip şeyler oluyor! FED başkanı Powell hiç görülmemiş bir şey yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyaya yansıttığı dengesiz tutumu kendi ülkesinde de FED'i zorluyor. Bir süredir hedefine koyduğu FED başkanı Powell'dan gelen video şaşkınlık yarattı. Jerome Powell hiç görülmemiş bir şey yaptı, bir video çekerek tehdit edildiğini duyurdu. Siyasi otoritenin, kendi ekonomik ajandasına uymayan merkez bankası başkanını "iddianame" ile tehdit etmesi, küresel ölçekte "kurumsal çöküş" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Amerikan Adalet Bakanlığı'nın kendisine yönelik ağır bir yargı kuşatması başlattığını kamuoyuna ilan etti. Powell'ın açıklamasına göre bakanlık, geçtiğimiz Cuma günü Fed'e bir "büyük jüri celbi" tebliğ ederek kendisini cezai bir iddianameyle karşı karşıya bıraktı. Küresel piyasalarda deprem etkisi yaratan bu gelişme, siyasetin ekonomi üzerindeki baskısının ulaştığı tehlikeli boyutu bir kez daha kanıtladı.

Yargı kıskacına gerekçe olarak, Fed'in tarihi ofis binalarının yenilenmesini kapsayan ve maliyeti 2,5 milyar dolara ulaşan restorasyon projesi gösteriliyor.



Dört farklı yönetim altında görev yapmış deneyimli bir isim olan Powell, üzerindeki bu ağır baskıya rağmen geri adım atmayacağını duyurdu. Powell, bu iddiaların sadece bir kılıf olduğunu savunarak gündeme bomba gibi düşen videoyla şu açıklamayı yaptı.

- "Fed başkanı dahil hiç kimse kanunun üzerinde değildir. Ancak bu benzeri görülmemiş adım, hükümetin Fed üzerinde süregelen tehdit ve baskısının bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir.

-Bu soruşturmanın gerçek sebebi herhangi bir usulsüzlük değil bizim merkez bankası olarak Başkan Trump'ın tercihlerinden bağımsız faiz kararı almış olmamızdır... Bundan sonra da bu şekilde hareket edip etmeyeceğimizdir.

-Dört başkan döneminde görev aldım ve herhangi bir siyasi baskı ile karar almadım.

-Bundan sonra da Senatonun bana verdiği yetki ve saygınlıkla hizmet etmeye devam edeceğim."