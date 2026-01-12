Zorunlu trafik sigortası zamlandı! İstanbul, Ankara ve İzmir fiyatlarına bakın...

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında 2026 yılının ilk ayına dair azami prim rakamları paylaşıldı. Fiyatlar artarken İstanbul’da "iyi" ve "kötü" sürücü arasındaki prim farkı 38 bin liraya çıktı.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından duyurulan verilere göre, Ocak ayı itibarıyla trafiğe çıkmanın maliyeti yeniden şekillendi. Kaza yapanlar ile hasarsızlık indirimi olanlar arasındaki zorunlu sigorta ücreti farkı 37 bin lirayı aştı.

Ankara zorunlu trafik sigortası fiyatları

-Başkent Ankara'da ilk defa trafiğe çıkacak olan ve 4’üncü basamakta konumlanan bir şoförün Ocak ayı için ödemesi gereken tutar 14 bin 731 TL olarak kayıtlara geçti.

-Kazasız geçen 5 yılın ardından 8’inci basamağa yükselen sürücüler için zorunlu sigorta fiyatı 7 bin 365 TL'ye yükseldi.

-Sık kaza yapan ve sıfırıncı basamağa gerileyen "riskli" sürücüler için zorunlu sigorta ücreti ise 44 bin 192 TL’ye kadar çıkıyor.

İstanbul zorunlu trafik sigortası fiyatları

İstanbul’da zorunlu trafik sigortası çok daha pahalı.

-Yeni bir otomobil sahibi olan veya ortalama bir risk grubunda yer alan (4. basamak) şoförler için prim tutarı 15 bin 160 TL oldu.

-5 yıllık hasarsızlık indirimi kazanan kişiler için zorunlu sigorta ücreti 2026 itibariyle 7 bin 580 TL'ye çıktı.

-Kaza yapan ve 'riskli sürücü" kategorisindeki birinin ödeyeceği tutar ise 45 bin 479 TL’ye yükseldi.

İzmir zorunlu sigorta fiyatları

-İzmir'de 4’üncü basamak indirimli zorunlu sigorta bedeli 14 bin 302 TL oldu.

-Hasarsız sürücüler 7 bin 151 TL ödeyecek.

-Üst üste kaza yapan riskli sürücüler için zorunlu sigorta fiyatı ise 42 bin 905 TL’yi buluyor.