Motorine zam kesinleşti bu gece geliyor işte yeni güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİNE ZAM KESİNLEŞTİ

Petrol fiyatlarındaki artış motorinin litre fiyatına zam getirdi. 10 Ocak tarihinde gelen 80 kuruşluk indirim ile motorinin litre fiyatı 53.68 TL'ye düşmüştü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamla motorinin litresi 54 liranın üstüne çıkacak. Motorinin litresine gelecek olan zam miktarı da kesinleşti. Motorinin litre fiyatı Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zamlanacak.