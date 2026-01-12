Valilik uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Silivri'nin Akören Mahallesi'nde araçlar ve binaların çatıları beyaza bürünürken, olumsuz hava koşulları nedeniyle THY İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı 54, AJet ise 24 seferini iptal etti.
İstanbul Valiliğinin meteorolojik uyarılarda bulunduğu kentte sıcaklıkların düşmesiyle Avrupa Yakası'nda Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.
Silivri'nin Akören Mahallesi'nde etkili olan kar nedeniyle araçların üstü ve binaların çatıları beyaza büründü.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!
İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.
THY VE AJET SEFERLERİ İPTAL ETTİ!
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 54 seferini iptal edildiğini açıkladı. AJET de 24 seferin iptal edildiğini açıkladı.