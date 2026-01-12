BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,21
ALTIN 6.253,65
HABER /  GÜNCEL  /  HAVA DURUMU

Valilik uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Valilik uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul Valiliğinin meteorolojik uyarılarının ardından sıcaklıkların düşmesiyle Avrupa Yakası’nda Silivri ve Çatalca’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Silivri’nin Akören Mahallesi’nde araçlar ve binaların çatıları beyaza bürünürken, olumsuz hava koşulları nedeniyle THY İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı 54, AJet ise 24 seferini iptal etti.

Abone ol

İstanbul Valiliğinin meteorolojik uyarılarda bulunduğu kentte sıcaklıkların düşmesiyle Avrupa Yakası'nda Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Silivri'nin Akören Mahallesi'nde etkili olan kar nedeniyle araçların üstü ve binaların çatıları beyaza büründü.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

THY VE AJET SEFERLERİ İPTAL ETTİ!

THY  İletişim Başkanı Yahya Üstün, yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 54 seferini iptal edildiğini açıkladı. AJET de 24 seferin iptal edildiğini açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Can Yaman’dan uyuşturucu iddialarına tepki
Can Yaman’dan uyuşturucu iddialarına tepki
İslam Memiş, ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş, ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kartal’da İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı
Kartal’da İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı
Bakan Yumaklı’dan Özgür Özel’in sözlerine sert tepki
Bakan Yumaklı’dan Özgür Özel’in sözlerine sert tepki
CHP’li Ahmet Akın AK Parti’ye mi geçiyor? Mustafa Ilıcalı, o görüşmeyi anlattı
CHP’li Ahmet Akın AK Parti’ye mi geçiyor? Mustafa Ilıcalı, o görüşmeyi anlattı
Ekol TV tartışmasında Eray Görgülü’den ziyaret açıklaması
Ekol TV tartışmasında Eray Görgülü’den ziyaret açıklaması
İstanbul-İzmir Otoyolu’nda zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı
İstanbul-İzmir Otoyolu’nda zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı
İstanbul Fatih’te istinat duvarı çöktü
İstanbul Fatih’te istinat duvarı çöktü
GÜÇ Programı tanıtıldı: 3 milyon gence istihdam hedefi
GÜÇ Programı tanıtıldı: 3 milyon gence istihdam hedefi
Netanyahu’dan İran açıklaması: Pers ulusu yakında kurtulacak
Netanyahu’dan İran açıklaması: Pers ulusu yakında kurtulacak
Trump’tan açık tehdit: Çok geç olmadan anlaşın
Trump’tan açık tehdit: Çok geç olmadan anlaşın
Tekirdağ’da toprak kayması: 65 kişi tahliye edildi
Tekirdağ’da toprak kayması: 65 kişi tahliye edildi