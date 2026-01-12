BIST 12.268
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. tura yükseldi

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde karşılaştığı Çek Laura Samson'u 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki ilk tur maçında, klasmanın 146. sırasındaki Samson ile karşılaştı.

23 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 15 dakika süren mücadeleyi 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak tur atladı.

Elemelerin 5 numaralı seribaşı Zeynep, 2. turda dünya 180 numarası Arjantinli Julia Riera'nın karşısına çıkacak.

