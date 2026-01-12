Köfteci Yusuf yeni bir sektöre daha girdi! 500 milyon liralık dev yatırım

300'e yakın şubesi bulunan Köfteci Yusuf, enerji sektöründeki yatırımlarını büyütmeye devam ediyor. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kurduğu rüzgar türbini sayısını artırma kararı alan şirket, 100 bine yakın hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Abone ol

Türkiye genelinde 297 şubesi bulunan Köfteci Yusuf, yeni bir sektöre daha girdi. Enerji sektörüne adım atan restoran zinciri, 2024 yılında aldığı kararla rüzgar türbini kurmaya başlamıştı. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde rüzgar türbini kuran şirket, verimli performans nedeniyle girişimlerini büyütme kararı almıştı. Şirket, bu kapsamda rüzgar türbini sayısını artırmaya devam ediyor.

SAYI 8'E ÇIKARILIYOR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Köfteci Yusuf, Susurluk'taki rüzgar türbini sayısını 8'e yükseltiyor. Tek bir türbinle başlayan ve hızla sayıyı artıran Köfteci Yusuf'un bu alandaki yatırımlarının devam etmesi bekleniyor.

500 MİLYON TL'LİK YATIRIM



Köfteci Yusuf'un şu ana kadar rüzgar alanına yaptığı yatırımın 500 milyon TL'ye ulaştığı belirtiliyor. Köfteci Yusuf'un aktif olan rüzgar santrallerinden elde edilen elektrik, dağıtım şebekesine sunuluyor ve buradan şirkete pay veriliyor. Köfteci Yusuf son yatırımıyla birlikte 100 bine yakın hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.