BIST 12.315
DOLAR 43,14
EURO 50,44
ALTIN 6.363,24
HABER /  EKONOMİ

Köfteci Yusuf yeni bir sektöre daha girdi! 500 milyon liralık dev yatırım

Köfteci Yusuf yeni bir sektöre daha girdi! 500 milyon liralık dev yatırım

300'e yakın şubesi bulunan Köfteci Yusuf, enerji sektöründeki yatırımlarını büyütmeye devam ediyor. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kurduğu rüzgar türbini sayısını artırma kararı alan şirket, 100 bine yakın hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Abone ol

Türkiye genelinde 297 şubesi bulunan Köfteci Yusuf, yeni bir sektöre daha girdi. Enerji sektörüne adım atan restoran zinciri, 2024 yılında aldığı kararla rüzgar türbini kurmaya başlamıştı. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde rüzgar türbini kuran şirket, verimli performans nedeniyle girişimlerini büyütme kararı almıştı. Şirket, bu kapsamda rüzgar türbini sayısını artırmaya devam ediyor.

SAYI 8'E ÇIKARILIYOR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Köfteci Yusuf, Susurluk'taki rüzgar türbini sayısını 8'e yükseltiyor. Tek bir türbinle başlayan ve hızla sayıyı artıran Köfteci Yusuf'un bu alandaki yatırımlarının devam etmesi bekleniyor.

500 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Köfteci Yusuf'un şu ana kadar rüzgar alanına yaptığı yatırımın 500 milyon TL'ye ulaştığı belirtiliyor. Köfteci Yusuf'un aktif olan rüzgar santrallerinden elde edilen elektrik, dağıtım şebekesine sunuluyor ve buradan şirkete pay veriliyor. Köfteci Yusuf son yatırımıyla birlikte 100 bine yakın hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kruvaziyer yolcu sayısı 2025'te son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Kruvaziyer yolcu sayısı 2025'te son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Zorunlu trafik sigortası zamlandı! İstanbul, Ankara ve İzmir fiyatlarına bakın...
Zorunlu trafik sigortası zamlandı! İstanbul, Ankara ve İzmir fiyatlarına bakın...
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait ev ve su kuyusunu yıktı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait ev ve su kuyusunu yıktı
İran'dan Trump'ın tehdidine cevap! Dışişleri Bakanı Erakçi'den savaş çıkışı
İran'dan Trump'ın tehdidine cevap! Dışişleri Bakanı Erakçi'den savaş çıkışı
Vodafone 'Heimdallr' platformunu devreye aldı
Vodafone 'Heimdallr' platformunu devreye aldı
Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlayacak
Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlayacak
En düşük emekli maaşı değişiyor! Milyonlarca emeklinin beklediği zam için kritik tarih belli oldu
En düşük emekli maaşı değişiyor! Milyonlarca emeklinin beklediği zam için kritik tarih belli oldu
Akfen GYO sürdürülebilirlik performansıyla BIST endeksine katıldı
Akfen GYO sürdürülebilirlik performansıyla BIST endeksine katıldı
Vakıf Katılım'a Best Business Awards 2025'ten iki ödül
Vakıf Katılım'a Best Business Awards 2025'ten iki ödül
Garanti BBVA'ya World Finance'ten dijital bankacılıkta iki ödül
Garanti BBVA'ya World Finance'ten dijital bankacılıkta iki ödül
Djalovic'ten Türk futboluna övgü
Djalovic'ten Türk futboluna övgü
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken adaylık açıklaması
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken adaylık açıklaması