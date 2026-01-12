BIST 12.356
Vakıf Katılım'a Best Business Awards 2025'ten iki ödül

Vakıf Katılım, insan kaynakları stratejisi ve bu alandaki yenilikçi uygulamaları nedeniyle Best Business Awards 2025'te iki kategoride ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, 'Performans Kültürü Dönüşüm' projesiyle 'Best Business Transformation', işveren markası 'BİZ' çatısı altında gerçekleştirdiği çalışan odaklı uygulamalarla da 'Best Place to Work' kategorilerinde ödüle ulaştı.

Çalışan odaklı insan kaynakları proje ve uygulamalarıyla sürekli gelişimi önceliklendiren banka, bu yaklaşımını BİZ ve Performans Kültürü Dönüşüm projeleriyle destekliyor.

BİZ çatısı altında hayata geçirilen projelerle çalışan deneyimini merkeze alan insan odaklı ve bütüncül bir kurum kültürü oluşturulması amaçlanıyor. Performans Kültürü Dönüşüm projesiyle de geri bildirim kültürünü sağlamlaştırmak, yöneticilerle çalışanlar arasındaki iletişimi artırmak ve performans sistemini geliştirmek hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ersin Çatalbaş, insanı merkeze alan, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kurum kültürü anlayışıyla sürekli gelişimi sürdürdüklerini belirtti.

Çatalbaş, 'Çalışma arkadaşlarımızın yetkinliklerini ve potansiyellerini en üst düzeye taşımayı temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu bütüncül yaklaşımın uluslararası arenada ödüllerle takdir edilmesi, bizler için büyük bir gurur kaynağı. Elde edilen bu başarı, güçlü kurum kültürümüzün ve özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın ortak emeğinin bir sonucu.' ifadelerini kullandı.

