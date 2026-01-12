En düşük emekli maaşı değişiyor! Milyonlarca emeklinin beklediği zam için kritik tarih belli oldu

Enflasyonun açıklanmasının ardından en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira oldu. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören torba yasa teklifi 15 Ocak'ta Meclis'e sunulacak. Yeni düzenleme ile en düşük emekli aylığından 4 milyon 917 bin kişinin yararlanması bekleniyor.

En düşük emekli aylığını belirleyecek düzenlemenin Meclis'e geleceği tarih belli oldu. Teklif 15 Ocak'ta Meclis'e geliyor. Teklif yasalaşırsa en düşük emekli aylığı yüzde 18,48 artışla 20 bin liraya yükselecek.

YÜZDE 18,48 ZAM YAPILDI

Yasa teklifine göre en düşük emekli aylığı 20 bin lira olacak. Halk Tv'de yer alan habere göre en düşük emekli aylığına yüzde 12,9 olarak ortaya çıkan enflasyon farkının üzerine eklenen yeni oranla birlikte yüzde 18,48 oranında zam yapıldı.

BÜTÇEYE MALİYETİ

En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin etki analizi yapıldı.

16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli faydalanıyorken, yeni düzenleme ile bu sayının 4 milyon 917 bin kişiye çıkması öngörülüyor.

Düzenlemenin mali etkisinin, 2026 yılının ilk altı ayında 66,3 milyar lira olması, ikinci altı ayında ise alt sınır aylığının aynı kalacağı ve emekli aylıklarının ise OVP’de öngörülen oranlar doğrultusunda artacağı varsayımıyla 43,9 milyar lira olması, böylece mali etkinin toplam 110,2 milyar lira olması öngörülmektedir.