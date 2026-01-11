BIST 12.201
Milyonlarca emekli bekliyor! En düşük emekli aylığı bu hafta Meclis'te

En düşük emekli aylığını, 20 bin liraya çıkaracak kanun teklifi yeni haftada Meclis gündemine geliyor. 3 bin 119 liralık zam, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılması halinde 2026 için bütçeye 110,2 milyar lira maliyet oluşması öngörülüyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek teklifle mevcutta 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı, 20 bin liraya yükselecek. Artış oranı yüzde 18,40. 3 bin 119 liralık zam, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Yani kanunun yürürlüğe girmesi maaş ödemesine yetişmezse emeklilerin hesabına fark yatırılacak.

BÜTÇEYE 110,2 MİLYAR LİRA MALİYET
Düzenlemenin etki analizi de ortaya çıktı.

 En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılması halinde 2026 için bütçeye 110,2 milyar lira maliyet oluşması öngörülüyor.

 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığını mevcutta 4 milyon 11 bin kişi alıyor.  20 bin liraya yükselecek en düşük emekli aylığını alacak kişi sayısı ise 4 milyon 917 bine yükselecek.

