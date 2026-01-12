Karaca "Container Store" konseptli mağazasını Ümraniye'de açtı

Ev ve yaşam ürünleri markası Karaca, 'Container Store' konseptli yeni mağazasını Ümraniye Limonlu Cadde AVM'de açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yamanevler metro istasyonunun yanında bulunan AVM'de açılan mağaza, 814 metrekarelik alanda hizmet verecek.

Küçük ev aletlerinden sofra ve mutfak ürünlerine kadar pek çok ürünün yer aldığı mağazada, enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri ve çevre dostu malzemeler kullanıldı.

Yeni açılışla Karaca'nın Container Store konseptli mağaza sayısı 15'e ulaştı. Bu mağazaların 3'ü Paris, Köln ve Londra'da, 12'si ise Türkiye'de bulunuyor.

İstanbul'da Basın Ekspres, Viaport, Marmara Forum, Akbatı, Pendorya ve Torium'un ardından 7'nci Container Store, Limonlu Cadde'de faaliyete geçti. Konseptin yer aldığı diğer iller arasında İzmir, Bursa, Adana, Antakya ve Samsun bulunuyor.

Türkiye genelinde 300'ün üzerinde mağazası bulunan markanın yeni mağaza açılışı kapsamında ziyaretçilere özel etkinlikler düzenlenirken, çeşitli indirim ve kampanyalar sunuldu.​​​​​​​