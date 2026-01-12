Çifte rekor! Gümüş yatırımcısının yüzü gülüyor...

Gümüş İthalatında İki Kata Yakın Sıçrama

Gümüş tarafında ise tablo tamamen değişti. 2025 yılında gümüş ithalatı 860 bin 443 kilogram olarak kaydedildi. Bu rakam, 2024 yılında gerçekleşen 434 bin 13 kilogramlık ithalatın neredeyse iki katına karşılık geliyor. Böylece gümüş ithalatında son yılların en sert artışı yaşanmış oldu.