Çifte rekor! Gümüş yatırımcısının yüzü gülüyor...
Türkiye’nin kıymetli maden ithalatında 2025 yılı dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Altın ithalatı bir önceki yıla yakın seviyelerde seyrederken, gümüş ithalatında sert bir yükseliş yaşandı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, 2025 yılı boyunca Türkiye’nin toplam altın ithalatı 126 bin 272 kilogram olarak gerçekleşti.
2024 yılında altın ithalatı 125 bin 917 kilogram seviyesindeydi. Bu veriler, altın ithalatında yıllık bazda belirgin bir değişim yaşanmadığını ve yatay bir seyrin korunduğunu gösterdi.
Gümüş İthalatında İki Kata Yakın Sıçrama
Gümüş tarafında ise tablo tamamen değişti. 2025 yılında gümüş ithalatı 860 bin 443 kilogram olarak kaydedildi. Bu rakam, 2024 yılında gerçekleşen 434 bin 13 kilogramlık ithalatın neredeyse iki katına karşılık geliyor. Böylece gümüş ithalatında son yılların en sert artışı yaşanmış oldu.
Son Yıllarda Gümüş İthalatının Seyri
Veriler, gümüş ithalatının yıllar içinde dalgalı ancak genel olarak artış eğilimli bir yapı sergilediğini ortaya koyuyor.