BIST 12.315
DOLAR 43,14
EURO 50,44
ALTIN 6.363,24
HABER /  EKONOMİ

Şekerbank'tan İzmirli esnaf ve işletmelere "Hemşerim Kredisi"

Şekerbank'tan İzmirli esnaf ve işletmelere "Hemşerim Kredisi"

Şekerbank, İzmirli esnaf ve işletmelerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Hemşerim Kredisi" kampanyası başlattı

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yerel kalkınmaya yönelik finansman çözümleri sunan Şekerbank, şubelerinin kuruluş yıl dönümleri kapsamında hayata geçirilen kampanyayla esnaf ve işletmelere 3 ay ödemesiz dönem ve 48 aya varan vade imkanı sağlıyor.

Bankanın 2001'den bu yana hizmet veren İzmir Gazibulvarı Şubesi'nin kuruluş günü kapsamında uygulamaya alınan kampanya, 31 Ocak'a kadar geçerli olacak.

Kampanya kapsamında ticari kredi kullanan müşterilere, Şekerbank POS Kart Üye İş Yeri aracılığıyla ciro sınırı olmaksızın ertesi gün sıfır komisyon imkanı tanınacak. Kampanyada ayrıca ilk 3 ay POS aidat istisnasına ilaveten ticari kredi kartıyla yapılacak 10 bin lira ve üzeri ilk harcamaya 2 bin lira bonus verilecek.

Şeker Bonus kredi kartına özel yıllık kart aidatı muafiyetinin sunulduğu kampanyada, çek karnesi kullanımında komisyon istisnası sağlanırken, internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden gerçekleştirilen EFT ve havale işlemlerinden de masraf alınmayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısını suyla tehdit ediyor
YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısını suyla tehdit ediyor
İzmir'de belediye otobüsü ile panelvan çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
İzmir'de belediye otobüsü ile panelvan çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Karaca "Container Store" konseptli mağazasını Ümraniye'de açtı
Karaca "Container Store" konseptli mağazasını Ümraniye'de açtı
Görecek, takip edecek, vuracak! "Uçan karakol" GÖKÇERİ sınırları zorluyor
Görecek, takip edecek, vuracak! "Uçan karakol" GÖKÇERİ sınırları zorluyor
Bakan Memişoğlu açıkladı: Bağımlılıkla mücadelede kapsamlı yol haritası hazırlandı
Bakan Memişoğlu açıkladı: Bağımlılıkla mücadelede kapsamlı yol haritası hazırlandı
Sürücüler dikkat! Yol ulaşıma kapatıldı
Sürücüler dikkat! Yol ulaşıma kapatıldı
Ali Mahir Başarır'dan hükümete emekli maaşı çağrısı
Ali Mahir Başarır'dan hükümete emekli maaşı çağrısı
Gaziantep FK, Karamba Gassama'yı renklerine bağladı
Gaziantep FK, Karamba Gassama'yı renklerine bağladı
Eski Galatasaraylı oyuncu Tete'nin yeni takımı belli oldu
Eski Galatasaraylı oyuncu Tete'nin yeni takımı belli oldu
Ereğli'de taksici faciası! Direksiyon başında ölü bulundu...
Ereğli'de taksici faciası! Direksiyon başında ölü bulundu...
RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza
RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza
Gümüşhane'de Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
Gümüşhane'de Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi