Şekerbank'tan İzmirli esnaf ve işletmelere "Hemşerim Kredisi"

Şekerbank, İzmirli esnaf ve işletmelerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Hemşerim Kredisi" kampanyası başlattı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yerel kalkınmaya yönelik finansman çözümleri sunan Şekerbank, şubelerinin kuruluş yıl dönümleri kapsamında hayata geçirilen kampanyayla esnaf ve işletmelere 3 ay ödemesiz dönem ve 48 aya varan vade imkanı sağlıyor.

Bankanın 2001'den bu yana hizmet veren İzmir Gazibulvarı Şubesi'nin kuruluş günü kapsamında uygulamaya alınan kampanya, 31 Ocak'a kadar geçerli olacak.

Kampanya kapsamında ticari kredi kullanan müşterilere, Şekerbank POS Kart Üye İş Yeri aracılığıyla ciro sınırı olmaksızın ertesi gün sıfır komisyon imkanı tanınacak. Kampanyada ayrıca ilk 3 ay POS aidat istisnasına ilaveten ticari kredi kartıyla yapılacak 10 bin lira ve üzeri ilk harcamaya 2 bin lira bonus verilecek.

Şeker Bonus kredi kartına özel yıllık kart aidatı muafiyetinin sunulduğu kampanyada, çek karnesi kullanımında komisyon istisnası sağlanırken, internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden gerçekleştirilen EFT ve havale işlemlerinden de masraf alınmayacak.