BIST 12.356
DOLAR 43,14
EURO 50,44
ALTIN 6.358,41
HABER /  SPOR

Fenerbahçe tribünlerindeki yağmurlukların faturasını kimin ödediği ortaya çıktı

Fenerbahçe tribünlerindeki yağmurlukların faturasını kimin ödediği ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek Süper Kupa’ya uzandığı final için 35 bin yağmurluk ve binlerce bayrak hazırlandı. Organizasyonun toplam maliyetinin 15 milyon 250 bin TL olduğu, tüm masrafın ise kim tarafından karşılandığı ortaya çıktı.

Abone ol

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kupaya uzanırken, karşılaşma sonrası tribünlerde gerçekleştirilen organizasyonun perde arkası da dikkat çekti.

35 BİN YAĞMURLUK VE BAYRAK HAZIRLANDI İDDİASI

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, Süper Kupa finali için tribünlerde kullanılmak üzere geniş kapsamlı bir hazırlık yaptı. Bu kapsamda sarı-lacivertli kulübün, 35.000 yağmurluk, 35.000 küçük bayrak, 1.000 büyük bayrak hazırlattığı öğrenildi.

Fenerbahçe tribünlerindeki yağmurlukların faturasını kimin ödediği ortaya çıktı - Resim: 0

MALİYET 15.250.000 TL, SARAN CEBİNDEN VERDİ

Organizasyonun toplam maliyetinin 15.250.000 TL olduğu iddia edildi. Bu tutarın tamamının ise Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran tarafından karşılandığı belirtildi.

Fenerbahçe tribünlerindeki yağmurlukların faturasını kimin ödediği ortaya çıktı - Resim: 1

TRİBÜNLERDE ATMOSFERİN PARÇASI OLDU

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu final öncesinde yağmurluk dağıtımı dikkat çekerken, bayrakların da tribünlerdeki atmosferi güçlendirdiği ifade edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kim Milyoner Olmak İster'de 3. soruda elenen Edanur Oktay Kaynarca'yı şoke etti
Foto Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de 3. soruda elenen Edanur Oktay Kaynarca'yı şoke etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. tura yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. tura yükseldi
Fulya Öztürk'ten Hadise'ye İran tepkisi! Paylaşıp sildi
Fulya Öztürk'ten Hadise'ye İran tepkisi! Paylaşıp sildi
Motosiklet ve skuterlerin bugün trafiğe çıkması yasaklandı
Motosiklet ve skuterlerin bugün trafiğe çıkması yasaklandı
Valilik uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Valilik uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Mansur Yavaş duyurdu! Ankara'da trafik için referanduma gidilecek
Mansur Yavaş duyurdu! Ankara'da trafik için referanduma gidilecek
Siteye bırakılan kargo paketi patladı! 3 kişi yaralandı
Siteye bırakılan kargo paketi patladı! 3 kişi yaralandı
THY, AJet ve Pegasus peş peşe duyurdu! 124 sefer iptal edildi
THY, AJet ve Pegasus peş peşe duyurdu! 124 sefer iptal edildi
Uçurumdan yuvarlanan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
Uçurumdan yuvarlanan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
Can Yaman’dan uyuşturucu iddialarına tepki
Can Yaman’dan uyuşturucu iddialarına tepki
İslam Memiş, ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş, ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kartal’da İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı
Kartal’da İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı
Bakan Yumaklı’dan Özgür Özel’in sözlerine sert tepki
Bakan Yumaklı’dan Özgür Özel’in sözlerine sert tepki