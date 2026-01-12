BIST 12.201
DOLAR 43,14
EURO 50,33
ALTIN 6.335,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Siteye bırakılan kargo paketi patladı! 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Siteye bırakılan kargo paketi patladı! 3 kişi yaralandı

Zeytinburnu’nda, bir sitenin girişindeki danışma noktasına bırakılan kargo paketinin patlaması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik-TEM Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir sitenin blokunda "patlama" olduğu ihbarının ardından olay yerine gitti.

Polis ekipleri, 10 Ocak Cumartesi sabahı kafasında kask bulunan bir kişi tarafından danışmaya bırakılan kargo paketinin alıcısı J.H. tarafından açıldığı sırada saat 13.36'da patladığını belirledi.

3 kişi yaralandı

Patlama nedeniyle gözlerinden ve ellerinden yaralanan J.H. ile hafif yaralı 2 güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın yaşandığı site çevresi ekiplerce güvenlik şeridiyle kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı inceleme yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
THY, AJet ve Pegasus peş peşe duyurdu! 124 sefer iptal edildi
THY, AJet ve Pegasus peş peşe duyurdu! 124 sefer iptal edildi
Uçurumdan yuvarlanan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
Uçurumdan yuvarlanan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
Valilik uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Valilik uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Can Yaman’dan uyuşturucu iddialarına tepki
Can Yaman’dan uyuşturucu iddialarına tepki
İslam Memiş, ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş, ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kartal’da İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı
Kartal’da İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı
Bakan Yumaklı’dan Özgür Özel’in sözlerine sert tepki
Bakan Yumaklı’dan Özgür Özel’in sözlerine sert tepki
CHP’li Ahmet Akın AK Parti’ye mi geçiyor? Mustafa Ilıcalı, o görüşmeyi anlattı
CHP’li Ahmet Akın AK Parti’ye mi geçiyor? Mustafa Ilıcalı, o görüşmeyi anlattı
Ekol TV tartışmasında Eray Görgülü’den ziyaret açıklaması
Ekol TV tartışmasında Eray Görgülü’den ziyaret açıklaması
İstanbul-İzmir Otoyolu’nda zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı
İstanbul-İzmir Otoyolu’nda zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı
İstanbul Fatih’te istinat duvarı çöktü
İstanbul Fatih’te istinat duvarı çöktü
GÜÇ Programı tanıtıldı: 3 milyon gence istihdam hedefi
GÜÇ Programı tanıtıldı: 3 milyon gence istihdam hedefi