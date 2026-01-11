CHP’li Ahmet Akın AK Parti’ye mi geçiyor? Mustafa Ilıcalı, o görüşmeyi anlattı

CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın AK Parti’ye geçeceği iddiaları gündemdeki yerini korurken, AK Parti 26. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Ahmet Akın ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı.

CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın son günlerde AK Parti’ye geçeceği iddiaları siyaset kulislerini hareketlendirmişti. Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına bağlanan AK Parti 26. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Ahmet Akın ile yaptığı telefon görüşmesinin arka planını tv100 ekranlarında anlattı.

ILICALI O ANLARI tv100’DE ANLATTI

Ilıcalı şu ifadelere yer verdi; Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Parlamenterler Birliği İstanbul Şube başkanlığından bir grup milletvekilini Dolmabahçe’de kabul etti. Oraya giderken yine 27. Dönem Milletvekili Yavuz Subaşı bey ile bir giriş öncesi sohbetimiz olduğunda Ahmet Akın Bey’in kayınvalidesinin rahmetli olduğunu öğrendim, bende başsağlığı dilemek için arayalım dedim. Yavuz Bey’de yanımdaydı.

Bağ sağlığı diledin. Ardından bende birazdan Cumhurbaşkanımız bizi kabul edecek, sizin de selamlarınızı ileteyim mi diye sordum. Kendisi de bana ‘ Hem selamlarımı hem saygılarımı iletin’ dedi. Çok içten bir şekilde dualarını göndereceğini, en güzel saygı ifadeleriyle bunu bildirdi. Bizde tam telefonu kapatırken zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın gelme saati yaklaşmıştı. Görüntülü değil normal telefonla konuştuk kendisiyle.

CUMHURBAŞKANIMIZA SELAMLARINI İLETTİ

Sayın Cumhurbaşkanımız gelen bütün milletvekillerine söz verdi. Bende ‘Size bir selamı iletmekle başlayacağım dedim. Ahmet akın Bey’e taziye verirken, selam ve saygılarını iletti. Dualarını göndereceğini’ belirttim. Cumhurbaşkanımız da hatta ‘Bu şu anki belediye başkanı mı?’ diye sordu. Bende ‘evet şu anda belediye başkanı’ dedim. Toplantı sonrasında telefon açtım. Sizin selamlarınızı ilettiğimi anlattım. Bana da teşekkür etti.

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ İSİM KONUŞTU

Bugün de yine Ahmet Bey ile yaklaşık 10 dakikanın üzerinde telefon görüşmesi yaptım. Ahmet Bey geçen gün ki selamlarınızı iletmiştim. Görüşmeden sonrada haberler yayılıyor. Ben bu görüşmeyi yapan kişi olarak anlatacağımı dile getirdim.

“DEVLETİMİN BAŞKANINA SAYGIM VAR”

Oda bana ‘Mustafa abi ben devlet millet adına ne gerekirse yapan birisiyim. Devletimin başkanına da saygım var. Milletime de hizmet için kilitlenmişim. Belediye başkanı seçilirken bana her partiden oy verdiler. Rozetimi çıkarttım hizmet vermeye çalışıyorum. Cumhurbaşkanımızı tekrardan sevgi saygılarımı iletiyorum. Bunu bir parti geçişi olarak yansıtıyorlar. Sizinle görüşmemde de böyle bir ifade etmedim’ dedi.