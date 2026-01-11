BIST 12.201
Kartal’da İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı

İstanbul’un Kartal ilçesinde seyir halindeki bir İETT otobüsünün binaya çarpması sonucu 6 yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, hasar alan otobüs çekiciyle kaldırıldı.

Kartal'da, İETT otobüsünün binaya çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kordonboyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden A.Y. idaresindeki 34 HO 3180 plakalı İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle binaya çarptı.

Otobüste bulunan 6 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Hasar alan İETT otobüsü çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

