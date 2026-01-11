Boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vuruldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı.Abone ol
D209. Sokak'taki iki katlı evde Ahmet Y, boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Y'ye tabancayla ateş açtı. Silah sesini duyan komşular, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Tuğçe Y, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan Tuğçe Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaçan şüpheli Ahmet Y. bir süre sonra polise giderek teslim oldu.