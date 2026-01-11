BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vuruldu

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vuruldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı.

Abone ol

D209. Sokak'taki iki katlı evde Ahmet Y, boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Y'ye tabancayla ateş açtı. Silah sesini duyan komşular, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Tuğçe Y, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Tuğçe Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli Ahmet Y. bir süre sonra polise giderek teslim oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da şiddetli rüzgar hayatı felç oldu...
Konya'da şiddetli rüzgar hayatı felç oldu...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Dursun Özbek, Galatasaray taraftarından özür diledi
Dursun Özbek, Galatasaray taraftarından özür diledi
AKOM saat vermişti! İstanbul'da beklenen sağanak etkili oldu
AKOM saat vermişti! İstanbul'da beklenen sağanak etkili oldu
Okulların tatil edildiği ilk şehir! Valilikten 'tatil' açıklaması
Okulların tatil edildiği ilk şehir! Valilikten 'tatil' açıklaması
Giresun'da korkunç ölüm! Bankta cansız bedeni bulundu
Giresun'da korkunç ölüm! Bankta cansız bedeni bulundu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın uçuşlarla ilgili karar
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın uçuşlarla ilgili karar
Eskişehir'de esrarengiz ölüm: 27 yaşındaki genç evinde cansız halde bulundu
Eskişehir'de esrarengiz ölüm: 27 yaşındaki genç evinde cansız halde bulundu
Milli Futbolcu Enes Ünal'dan kötü haber
Milli Futbolcu Enes Ünal'dan kötü haber
Bakan Kurum 500 bin sosyal konut için yeni haftanın kura takvimini paylaştı...
Bakan Kurum 500 bin sosyal konut için yeni haftanın kura takvimini paylaştı...
Beşiktaş GAİN, Matt Thomas'ı kadrosuna kattı
Beşiktaş GAİN, Matt Thomas'ı kadrosuna kattı
Yüzyılın Konut Projesi! Bu hafta 7 ilde kura çekilişi yapılacak
Yüzyılın Konut Projesi! Bu hafta 7 ilde kura çekilişi yapılacak