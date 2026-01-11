İstanbul Fatih’te istinat duvarı çöktü

İstanbul’un Fatih ilçesinde kuvvetli yağışın etkisiyle boş arazide bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edilirken, belediye ekipleri çöken duvara ait beton parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.Abone ol
Fatih'te boş arazideki istinat duvarının çökmesi nedeniyle yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Ayvansaray Dervişzade Sokak'ta, kuvvetli yağışın da etkisiyle boş arazide bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Çökme nedeniyle sokak tedbiren geçici süreyle trafiğe kapatıldı.
Belediye ekipleri çöken duvara ait beton parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.