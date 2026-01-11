BIST 12.201
Tekirdağ’da toprak kayması: 65 kişi tahliye edildi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bitişikte bulunan 4 apartmandaki 23 daire tahliye edildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, inşaat alanındaki toprak kayması nedeniyle 4 apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'ndeki inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasının ardından, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenlik önlemleri kapsamında inşaat alanına bitişik 4 apartmanda yer alan 23 dairede yaşayanları tahliye etti.

Tahliye edilen 65 vatandaşın geçici konaklama ihtiyacının, inşaatın müteahhidi tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yarın bölgede inceleme yapacağı ve teknik değerlendirme sonrasında durumun netlik kazanacağı bildirildi.

