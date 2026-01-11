İstanbul-İzmir Otoyolu’nda zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir bölümünde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.Abone ol
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Yunakdere Kuyualan mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirlendi.
Kazada yaralanan 10 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sağanağın etkili olduğu bölgede trafik akışı kontrollü sağlanıyor.