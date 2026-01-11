BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35
HABER /  GÜNCEL

İstanbul-İzmir Otoyolu’nda zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu’nda zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir bölümünde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Abone ol

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Yunakdere Kuyualan mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İstanbul-İzmir Otoyolu’nda zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı - Resim: 0

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Kazada yaralanan 10 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sağanağın etkili olduğu bölgede trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Fatih’te istinat duvarı çöktü
İstanbul Fatih’te istinat duvarı çöktü
GÜÇ Programı tanıtıldı: 3 milyon gence istihdam hedefi
GÜÇ Programı tanıtıldı: 3 milyon gence istihdam hedefi
Netanyahu’dan İran açıklaması: Pers ulusu yakında kurtulacak
Netanyahu’dan İran açıklaması: Pers ulusu yakında kurtulacak
Trump’tan açık tehdit: Çok geç olmadan anlaşın
Trump’tan açık tehdit: Çok geç olmadan anlaşın
Tekirdağ’da toprak kayması: 65 kişi tahliye edildi
Tekirdağ’da toprak kayması: 65 kişi tahliye edildi
CHP lideri Özel: Buradan ant içerim, yemin ederim ki...
CHP lideri Özel: Buradan ant içerim, yemin ederim ki...
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde zincirleme kaza!
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde zincirleme kaza!
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vuruldu
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vuruldu
Konya'da şiddetli rüzgar hayatı felç oldu...
Konya'da şiddetli rüzgar hayatı felç oldu...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Dursun Özbek, Galatasaray taraftarından özür diledi
Dursun Özbek, Galatasaray taraftarından özür diledi
AKOM saat vermişti! İstanbul'da beklenen sağanak etkili oldu
AKOM saat vermişti! İstanbul'da beklenen sağanak etkili oldu