Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan üst, araç ve ikamet aramalarında, 103,52 gram kokain, 64,54 gram esrar türü uyuşturucu, 3 esrarlı sigara, 51 sentetik uyuşturucu ve 81 sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca 1 hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Ekipler tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı.