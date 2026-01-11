BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35
SPOR

Milli Futbolcu Enes Ünal'dan kötü haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un teknik direktörü Andoni Iraola, milli futbolcu Enes Ünal'ın sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Sakatlıktan yeni çıkan ve uzun bir süre sonra İngiltere Federasyon Kupası'nda Newcastle United ile oynadıkları maçta ilk kez ilk 11'de şans bulan Enes Ünal, 28. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Evanilson'a bıraktı.

Karşılaşma sonrasında 28 yaşındaki milli futbolcunun durumunu değerlendiren Iraola, "Bir yıl sonra yaşadığı sakatlıktan sonra ona ilk kez ilk 11'de yer vermeyi iyi bir fikir olarak düşündük. Yedek kulübesinden daha fazla dakika alıyordu, bugün de formunu geliştirmeye devam etmesi için 45-55 dakika oynayabileceğini düşündük. Sağ uyluk kasında bir sakatlık var. Bir süre sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullandı.

Federasyon Kupası 3. turunda Newcastle United ile Bournemouth arasındaki maçın normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona ermiş, Newcastle United penaltı atışlarında rakibine 7-6 üstünlük sağlayarak tur atlamıştı.

Bakan Kurum 500 bin sosyal konut için yeni haftanın kura takvimini paylaştı...
Beşiktaş GAİN, Matt Thomas'ı kadrosuna kattı
Yüzyılın Konut Projesi! Bu hafta 7 ilde kura çekilişi yapılacak
Süper Kupa Finali'nde polise yağmurluk mu atıldı? Emniyet'ten açıklama geldi
Milyonlarca emekli bekliyor! En düşük emekli aylığı bu hafta Meclis'te
Akaryakıt istasyonundaki silahlı kavgada müşteri yaralandı
Fethiye'de korkutan manzara! Ölüdeniz'in rengi değişti...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması
Alanya'da sağanak ve dolu etkili oldu
Kaymakamlıktan İran İstanbul Başkonsolosluğu kararı
Meteoroloji uyardı! Bu 3 ilde yaşıyorsanız dikkat
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor
