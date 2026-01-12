BIST 12.268
DOLAR 43,14
EURO 50,41
ALTIN 6.350,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 81 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 81 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 81 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Abone ol

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonundaki çalışmalar, gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerdeki bilgiler doğrultusunda İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Erzincan, Hatay, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Rize'de operasyon düzenlendiğini belirtti.

Aktif kamu görevlilerinin de içerisinde olduğu 81 şüphelinin yakalandığını vurgulayan Yerlikaya, şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgütle bağlantılı şirketlerde kayıtlarının bulunduğu, FETÖ'nün "Emniyet mahrem yapılanmasında" sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri ve hiyerarşiye göre hareket ettiklerinin belirlendiği bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin, çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin sorumlu oldukları emniyet mensuplarıyla örgütsel görüşmeler gerçekleştirdiğinin tespit edildiğine işaret etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe tribünlerini gündeme taşıyan yağmurlukların faturasını kimin ödediği ortaya çıktı
Fenerbahçe tribünlerini gündeme taşıyan yağmurlukların faturasını kimin ödediği ortaya çıktı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. tura yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. tura yükseldi
Fulya Öztürk'ten Hadise'ye İran tepkisi! Paylaşıp sildi
Fulya Öztürk'ten Hadise'ye İran tepkisi! Paylaşıp sildi
Motosiklet ve skuterlerin bugün trafiğe çıkması yasaklandı
Motosiklet ve skuterlerin bugün trafiğe çıkması yasaklandı
Valilik uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Valilik uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Mansur Yavaş duyurdu! Ankara'da trafik için referanduma gidilecek
Mansur Yavaş duyurdu! Ankara'da trafik için referanduma gidilecek
Siteye bırakılan kargo paketi patladı! 3 kişi yaralandı
Siteye bırakılan kargo paketi patladı! 3 kişi yaralandı
THY, AJet ve Pegasus peş peşe duyurdu! 124 sefer iptal edildi
THY, AJet ve Pegasus peş peşe duyurdu! 124 sefer iptal edildi
Uçurumdan yuvarlanan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
Uçurumdan yuvarlanan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
Can Yaman’dan uyuşturucu iddialarına tepki
Can Yaman’dan uyuşturucu iddialarına tepki
İslam Memiş, ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş, ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kartal’da İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı
Kartal’da İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı