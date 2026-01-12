Mansur Yavaş duyurdu! Ankara'da trafik için referanduma gidilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sorununa ilişkin, "Elektrikli otobüsler almak suretiyle bundan sonra belli saatlerde eskisi gibi tercihli yollar yapmaya çalışacağız ve sadece bunu halka referandumla soracağız." ifadesini kullandı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre Yavaş, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nın 3. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Ankara'nın farklı bölgelerinde planlanan nüfusla mevcut nüfus arasındaki farkları örneklerle anlatan Yavaş, "Ankara'daki en büyük trafik sıkışıklarının çoğunun AVM'lerin önünde" olduğunu ileri sürdü.

"Toplu ulaşımın kullanılması için birtakım teşvikler yapacağız"

Yavaş, trafik sorununa çözüm için toplu ulaşımı destekleyen yeni projeleri hayata geçireceklerini belirterek, "Elektrikli otobüsler almak suretiyle bundan sonra belli saatlerde eskisi gibi tercihli yollar yapmaya çalışacağız ve sadece bunu halka referandumla soracağız. Belediye otobüsleri, halk otobüsleri, minibüsler ve taksici esnafı kullanacak bu yolları sadece. İnsanları bu şekilde aracıyla şehre gelmemesi için, toplu ulaşımın kullanılması için birtakım teşvikler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara taksilerinin Türkiye genelinde örnek gösterilecek bir noktada olduğunu belirten Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

"7 bin 701 taksimiz var. Bunların ortalama yılda taşıdığı yolcu hesap ettik 60 milyon. 60 milyon yolcu taşıması içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıtası'na sadece 4 bin 839 tane şikayet gelmiş. Zabıtamız sadece 76 tanesine işlem yapmış. Onun için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Geri kalan esnafla da görüşülerek karşılıklı anlayışı içerisinde şikayetler çözülmüş durumdadır."