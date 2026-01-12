İstanbul'da okullar tatil edilmişti! Beklenen yağış başladı: 41 il için uyarı

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının, kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalması İstanbul'da 2-3 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sıcaklık düşüşüyle birlikte İzmir ve Antalya'nın bazı ilçeleri ile yüksek kesimlerinde bile yerini kara bırakması bekleniyor.