İstanbul'da okullar tatil edilmişti! Beklenen yağış başladı: 41 il için uyarı
İstanbul'un bazı noktalarında kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Avrupa Yakası'nda Silivri ve Çatalca'da araçların üstü ve binaların çatıları beyaza büründü. Öte yandan yeni güne ilişkin yayınlanan hava durumu raporunda 41 il için sarı kodlu uyarı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün yurdun tamamında yağış var. Ukrayna üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte İzmir ve çevresi ile Akdeniz sahilleri dışındaki hemen hemen tüm kentlerde bu yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının, kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalması İstanbul'da 2-3 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sıcaklık düşüşüyle birlikte İzmir ve Antalya'nın bazı ilçeleri ile yüksek kesimlerinde bile yerini kara bırakması bekleniyor.
41 KENTE SARI KODLU UYARI
MGM; Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınladı.
Bu kentlerde yaşayan vatandaşların kuvvetli kar yağışı, fırtına, su baskınları ve çığ tehlikelerine karşı dikkatli olması istendi.