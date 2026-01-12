Konut aidatı meclise gelmeden fırsatçılardan zam hamlesi

DÜZENLEME ÇIKMADAN ZAM

NTV'de yer alan habere göre; teklifin Meclis'e sunulmasının ardından bazı site yönetimleri acil toplantılarla aidat tutarlarını şimdiden belirledi. İddiaya göre bazı sitelerde zam oranları yüzde 35 ile 55 bandına kadar çıktı.

ÜST SINIR YÜZDE 25,49

Zam üst sınırına esas alınacak yeniden değerleme oranının 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak açıklandı. Teklifin yasalaşması durumunda uygulamanın geriye dönük işlemeyeceği ifade edilirken, uzmanlar maliklerin fahiş artışlara karşı itiraz hakkı bulunduğu ifade etti.