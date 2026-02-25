AKOM: Sibirya soğuğu İstanbul’u etkisi altına aldı

AKOM verilerine göre İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında bulunuyor.

Abone ol

Gün içinde sıcaklık 6 ila 9 derece aralığında seyredecek, akşam saatlerinde 5, gece ise 4 dereceye kadar gerileyecek. Nem oranı 60 ila 85 aralığında ölçülüyor. Kuzeyli yönlerden 10 ila 35 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgarla birlikte gece saatlerinde hafif yağış öngörülüyor. Soğuk hava ve kapalı gökyüzü hafta boyunca etkisini sürdürecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı AKOM, İstanbul’a yönelik ayrıntılı hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kent, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Hafta boyunca kapalı gökyüzü, aralıklı yağış ve düşük sıcaklıklar etkili olacak.

Sabah saatlerinde hava 6 derece ölçüldü. Öğle saatlerinde sıcaklığın 9 dereceye kadar yükselmesi beklenirken akşam 5, gece ise 4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Nem oranı 60 ila 85 aralığında seyredecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden, özellikle karayel ve poyrazdan zaman zaman sert esmesi ve hızının 10 ila 35 kilometreye ulaşması öngörülüyor. Gece saatlerinde 1 ila 4 kilogram aralığında yağış bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığı 9 derece olarak ölçüldü.

AKOM’un değerlendirmesine göre İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümü Sibirya kaynaklı soğuk hava sisteminin etkisine giriyor. Hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece aralığında, mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle gece saatlerinde hissedilen sıcaklığın daha düşük olacağı uyarısında bulunuyor.

Haftalık tahminlere göre perşembe günü çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Sıcaklığın 3 ila 7 derece arasında değişmesi bekleniyor. Cuma günü de çok bulutlu ve hafif yağışlı bir tablo öngörülüyor. Cumartesi aralıklı yağmur geçişleri devam edecek.

Hafta sonu itibarıyla yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Pazar günü parçalı ve çok bulutlu, pazartesi günü parçalı ve az bulutlu, salı günü ise parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Yeni haftada sıcaklıkların kademeli olarak 12 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.