Azerbaycan'dan Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov mesajında, F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu pilotun şehit olduğu haberinin kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Hasanov, şehit pilota Allah'tan rahmet dileyerek yakınlarının acısını paylaştığını ve ailesine derin üzüntüyle başsağlığı dilediğini kaydetti.

