Azerbaycan'dan Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Abone ol

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov mesajında, F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu pilotun şehit olduğu haberinin kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Hasanov, şehit pilota Allah'tan rahmet dileyerek yakınlarının acısını paylaştığını ve ailesine derin üzüntüyle başsağlığı dilediğini kaydetti.