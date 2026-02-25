BIST 13.859
Tuzla'da işçilerin kaldığı şantiyede yangın çıktı

İstanbul Tuzla’da işçilerin kaldığı konteyner yatakhane bölgesinde korkutan bir yangın meydana geldi. Yan yana dizili konteynerlerin kısa sürede alevlere teslim olduğu olay üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil servis ekibi yönlendirildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Tuzla’ya bağlı Aydınlı Mahallesi’nde, işçilerin konakladığı şantiye alanında korku dolu anlar yaşandı. Kıvrım Sokak üzerinde bulunan konteyner yatakhane bölgesinde, henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüdü. 

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bölgesine itfaiyenin yanı sıra, olası yaralanmalara karşı sağlık ekipleri ve güvenlik önlemleri için polis ekipleri de yönlendirildi.

BİTİŞİK NİZAM KONTEYNERLERDE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bitişik nizamda bulunması nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin, alevlerin tamamen kontrol altına alınmasının ardından başlatılacağı bildirildi. Bölgedeki hareketlilik sürerken, yangının çevreye sirayet etmemesi için önlemler artırıldı.

Ekipler, içeride işçi olma ihtimaline karşı konteynerde arama çalışması başlattı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Saat 10.20 sularında başlayan yangın, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken yangında yaralanan olup olmadığına ilişkin incelemelerin de devam ettiği kaydedildi.

