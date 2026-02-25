BIST 14.051
DOLAR 43,86
EURO 51,82
ALTIN 7.313,45
HABER /  GÜNCEL

Türkiye İran'a girecek! Bloomberg iddia etti, jet açıklama geldi

Türkiye İran'a girecek! Bloomberg iddia etti, jet açıklama geldi

ABD'nin İran'a yönelik müdahalesinin konuşulduğu günlerde Bloomberg haberinde Türkiye'nin de İran'ı işgal etmeyi planladığı öne sürüldü. İran saldırısı sırasında Türkiye'nin mülteci girişini engellemek için ülkenin topraklarına gireceği de iddia edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi haberlere açıklık getirdi.

Abone ol

Bloomberg, Türkiye'nin ABD'ye müdahalesi için kendisinin de hazırlık yaptığını öne süren bir haber yayımlayarak işgal edeceğini iddia etti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi habere ilişkin bir açıklama yayımlayarak Türkiye'nin komşularının toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini vurguladı.

Bloomberg'in Türkiye'nin ABD'nin İran'a müdahalesi halinde İran topraklarını işgal edeceği iddiası, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından "dezenformasyon" olarak nitelendirilerek yalanlandı.
Bloomberg, Türkiye'nin ABD'nin İran'a saldırması durumunda İran topraklarını işgal etme hazırlığında olduğunu iddia etti.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddiaları "dezenformasyon" olarak niteledi.

Türkiye İran'a girecek! Bloomberg iddia etti, jet açıklama geldi - Resim: 0

DMM, Türkiye'nin komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösterdiğini belirtti.
Açıklamada, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için sürekli önlemler aldığı vurgulandı.

Kamuoyuna, doğrulanmamış iddialara itibar etmeyip resmi kurum açıklamalarını dikkate alma çağrısı yapıldı.

Türkiye İran'a girecek! Bloomberg iddia etti, jet açıklama geldi - Resim: 1

'TÜRKİYE İRAN TOPRAKLARINI İŞGAL EDECEK' İDDİASI

DMM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın ve yayın organlarında yer alan “ABD’nin İran’a saldırması durumunda Türkiye’nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı” yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösteren devletimiz, sınır güvenliğimizi sağlamak için de krizler olsun ya da olmasın 7 gün 24 saat esasına göre gerekli önlemleri almaktadır.

Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemesi ve resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan'dan Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı
Azerbaycan'dan Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı
Fenerbahçe'de 7 eksik var! Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak
Fenerbahçe'de 7 eksik var! Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak
Osimhen'in Juventus sözleri taraftarın uykularını kaçırdı!
Osimhen'in Juventus sözleri taraftarın uykularını kaçırdı!
Suriye, Rakka'da terör örgütü DEAŞ'a bağlı hücreyi çökertti
Suriye, Rakka'da terör örgütü DEAŞ'a bağlı hücreyi çökertti
Trump'tan şaşırtan İran iddiası: İran, ABD'ye ulaşabilecek füzeler üretmeye çalışıyor
Trump'tan şaşırtan İran iddiası: İran, ABD'ye ulaşabilecek füzeler üretmeye çalışıyor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Sadettin Saran 90+11’de gelen yıkım sonrası soluğu orada aldı
Sadettin Saran 90+11’de gelen yıkım sonrası soluğu orada aldı
"Çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanmıştı! Hasbi Dede için istenen ceza belli oldu
"Çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanmıştı! Hasbi Dede için istenen ceza belli oldu
500 bin dolar teklif edildi! CHP'nin şaibeli kurultayındaki tanık konuştu
500 bin dolar teklif edildi! CHP'nin şaibeli kurultayındaki tanık konuştu
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Brezilya'da sel felaketi 23 can aldı...
Brezilya'da sel felaketi 23 can aldı...
Oktay Saral'dan Özgür Özel'e: "Eline diline hakim ol, sonra öcüler yer seni"
Oktay Saral'dan Özgür Özel'e: "Eline diline hakim ol, sonra öcüler yer seni"