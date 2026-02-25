BIST 14.051
DOLAR 43,86
EURO 51,82
ALTIN 7.313,45
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de 7 eksik var! Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak

Fenerbahçe'de 7 eksik var! Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak.

Abone ol

City Ground'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

7 eksik

Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği sahada yer alamayacak.

Tur ihtimalleri

Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek.

Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak.

Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.

Uzatmalarda skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Osimhen'in Juventus sözleri taraftarın uykularını kaçırdı!
Osimhen'in Juventus sözleri taraftarın uykularını kaçırdı!
Suriye, Rakka'da terör örgütü DEAŞ'a bağlı hücreyi çökertti
Suriye, Rakka'da terör örgütü DEAŞ'a bağlı hücreyi çökertti
Trump'tan şaşırtan İran iddiası: İran, ABD'ye ulaşabilecek füzeler üretmeye çalışıyor
Trump'tan şaşırtan İran iddiası: İran, ABD'ye ulaşabilecek füzeler üretmeye çalışıyor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Sadettin Saran 90+11’de gelen yıkım sonrası soluğu orada aldı
Sadettin Saran 90+11’de gelen yıkım sonrası soluğu orada aldı
"Çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanmıştı! Hasbi Dede için istenen ceza belli oldu
"Çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanmıştı! Hasbi Dede için istenen ceza belli oldu
500 bin dolar teklif edildi! CHP'nin şaibeli kurultayındaki tanık konuştu
500 bin dolar teklif edildi! CHP'nin şaibeli kurultayındaki tanık konuştu
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Brezilya'da sel felaketi 23 can aldı...
Brezilya'da sel felaketi 23 can aldı...
Oktay Saral'dan Özgür Özel'e: "Eline diline hakim ol, sonra öcüler yer seni"
Oktay Saral'dan Özgür Özel'e: "Eline diline hakim ol, sonra öcüler yer seni"
Edirne'de taşkın riski yaşanmıştı! Tunca Köprüsü trafiğe açıldı
Edirne'de taşkın riski yaşanmıştı! Tunca Köprüsü trafiğe açıldı
Elektronik sigaraya yasak! İhlal eden iş yerlerine sert ceza kesecek
Elektronik sigaraya yasak! İhlal eden iş yerlerine sert ceza kesecek