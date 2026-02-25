BIST 13.859
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tuzla'da işçi konteynerinde yangın!

Tuzla'da işçi konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydınlı Mahallesi'nde bir şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı bitişik nizamlı 3 katlı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı ve yoğun dumanın etrafa yayıldığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekipler, içeride işçi olma ihtimaline karşı konteynerde arama çalışması başlattı.

Konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangında, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

