Altay Bayındır Süper Lig deviyle anlaştı! Yaz döneminde imzalar atılacak

Milli kaleci Altay Bayındır Süper Lig'e dönüyor. Beşiktaş, Fenerbahçe'den Manchester United'a giden Altay Bayındır ile her konuda anlaşmaya vardı. Yaz transfer dönemi açılır açılmaz imzalar atılacağı öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar, 27 yaşındaki tecrübeli eldiveni aslında kış transfer döneminde kadrosuna katmak istemiş, ancak taraflar arasındaki pazarlıklarda nihai sonuca ulaşılamamıştı.

Transfer penceresinin kapanmasına rağmen Altay sevdasından vazgeçmeyen Beşiktaş yönetimi, Kırmızı Şeytanlar ile görüşmelerini el altından sürdürdü. Fanatik'in haberine göre, Ada ekibiyle hafta içi yapılan son kritik zirvede tüm pürüzler giderildi ve taraflar resmi olarak el sıkıştı.

2023 yılında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Altay Bayındır, aynı rakamla Türkiye'ye, bu kez Siyah-Beyazlı formayla geri dönüyor.

İngiliz devi, Beşiktaş'ın masaya koyduğu 5 milyon Euro'luk bonservis teklifine "Evet" derken, oyuncu cephesinde de büyük bir indirim sağlandı. Milli kalecinin menajeriyle yapılan sıkı pazarlıklar sonucunda, senelik 3 milyon Euro'dan başlayan talepler 2 milyon Euro seviyesine çekildi ve Altay ile de kesin anlaşmaya varıldı.