Epstein’in 'Lolita Express' olarak bilinen uçağı çürümeye terk edildi

Epstein’ın Aralık 2018’de tutuklanmasından hemen önce söz konusu uçağı sessiz biçimde elden çıkardığı biliniyor.

Uçağın motorlarının sökülmüş olması ve uzun süredir bakım görmemesi nedeniyle yeniden uçmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

New York Post, Epstein’ın suç ağıyla bağlantılı olarak bilinen ve “Lolita Express” adıyla anılan uçağın mevcut durumuna ilişkin görüntü ve izlenimleri yayımladı. Haberde, yıllardır açık alanda bekletilen uçağın ciddi şekilde yıprandığı ve iç kısmında çürüme belirtilerinin görüldüğü aktarıldı.

“BURNUNU YAKAN AĞIR BİR RUTUBET KOKUSUYLA KARŞILAŞTIĞINI”

Uçağa giren gazeteci Georgia Worrell, iç mekâna adım attığında “burnunu yakan ağır bir rutubet kokusuyla karşılaştığını” söyledi. Worrell’in aktardığına göre uçakta, kuyruk numarası ve Epstein’ın baş harflerinin yer aldığı monogramlı kağıt havlular bulundu.

Haberde, ana banyodaki lavabonun altında bebek pudrası ve çeşitli kişisel bakım ürünlerinin yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Gazeteci ayrıca uçak içerisinde kirli havlular, küflenmiş tıraş köpüğü kutuları, kullanılmış diş fırçaları ile turuncu ve sarı renkli saç tokaları bulduğunu belirtti.

KIRMIZI KADİFE KAPLAMALAR VE AYNALI DUVARLAR

Uçağın iç tasarımına ilişkin ayrıntılara da yer verilen haberde, oturma alanlarından birinin kırmızı kadife kaplamalarla döşendiği, bir diğer bölümde ise aynalı duvarların bulunduğu ifade edildi. Her bölümde koltuk ve kanepelerin yer aldığı belirtilirken, mutfak kısmında uzun bir ahşap masanın dikkat çektiği aktarıldı.

Yaklaşık 60 yıllık olan Boeing 727 tipi uçağın üç motorunun 2016 yılında söküldüğü kaydedildi. Uzmanlara göre hem motorların çıkarılmış olması hem de geçen yaklaşık on yıllık süreçte meydana gelen ciddi yıpranma nedeniyle uçağın yeniden uçması artık mümkün değil.

HURDAYA ÇIKARILMASI PLANLANMIŞTI

Uçağın bulunduğu arazinin sahibi, ilk aşamada uçağın parçalanarak hurdaya ayrılmasının planlandığını ancak bu sürecin neden gerçekleşmediğinin bilinmediğini söyledi. Uçak, o tarihten bu yana tesiste atıl halde beklemeye devam ediyor.