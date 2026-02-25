BIST 13.999
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten başsağlığı mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu 1 askerimizin şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

"Çok üzgünüz" diyen Çelik şu ifadelere yer verdi:

"9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu kahraman Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Çok üzgünüz…

Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.

Şehidimizin mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin."

