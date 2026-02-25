"Eczacımın Dijital Dünyası" etkinliğinde 700 milyon liralık değer üretildi

Lokman Group çatısı altında Lokman Ecza Deposu ve Tane Itriyat tarafından 13'üncü kez düzenlenen 'Eczacımın Dijital Dünyası-Değişimin Şifası' etkinliği tamamlandı.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da gerçekleştirilen organizasyon, yaklaşık 1000 katılımcı ve 100'ün üzerinde firmanın katılımıyla 700 milyon liralık ticari hacim yarattı.

Etkinlikte binlerce ürünün tanıtımı ve satışı gerçekleştirilirken, eczacılar ile firmalar arasında kurulan işbirlikleriyle sektörel etkileşim derinleştirildi.

Lokman Ecza Deposu, ilaç dışı ürünlerde Türkiye genelinde eczanelere hizmet veren çeşitli depolardan biri olarak eczacıların sürdürülebilir gelir modelleri oluşturmasına katkı sunmayı hedefliyor. Düzenlenen organizasyon sayesinde yeni ürünler doğrudan eczacıların hizmetine sunulurken, topluma eczacı danışmanlığıyla ulaşan sağlık ürünleri nitelikli bir değer zinciri oluşturuyor.

Etkinlik kapsamında sektörle buluşan 'Lokman AI' karakteri ve etkinlik alanından üretilen dijital içerikler organizasyonun teknoloji odaklı yaklaşımını yansıtırken, katılımcılara deneyim odaklı ve yenilikçi bir etkileşim alanı sundu.

Öte yandan, eczacıların mesleki gücünü destekleyen ve sektörü geleceğe taşıyan buluşmayı geliştirerek sürdürmeyi hedefleyen Lokman Group, 'Eczacımın Dijital Dünyası 2027' için hazırlıkların başladığını duyurdu.

'Güçlü bir gösterge'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lokman Group Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öz, eczacılığı bugünün ihtiyaçlarının ötesine taşıyarak, geleceğin sağlık ekosistemine göre konumlandırdıklarını belirtti.

Organizasyonu, eczacının ticari gücünü, mesleki yetkinliğini ve dijital kaslarını birlikte geliştiren bir dönüşüm platformu olarak kurguladıklarını aktaran Öz, 'Yaklaşık 700 milyon liralık ekonomik hacim, Lokman Group olarak bizim açımızdan bir sonuç değil, doğru model ve işbirlikleriyle sektörümüzün nasıl ölçeklenebileceğinin güçlü bir göstergesi.' ifadelerini kullandı.

Sektörden gelen güçlü geri bildirimlerin, organizasyonun oluşturduğu güven zeminini ve karşılık bulan modelini net şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Öz, Eczacımın Dijital Dünyası'nın gelecek yıllarda daha fazla uluslararası marka ve iş ortağını kapsayacak şekilde büyütüleceğine de değindi.