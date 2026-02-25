BIST 13.999
DOLAR 43,87
EURO 51,81
ALTIN 7.319,82
HABER /  EKONOMİ

TCMB’den enflasyon analizinde yeni dönem

TCMB’den enflasyon analizinde yeni dönem

TCMB, enflasyonun ana eğilimini daha hassas ölçmek için geliştirdiği "MUCSVO" modelini tanıttı. Hizmet sektörünün enflasyon eğilimindeki %55'lik belirleyici etkisine dikkat çekilen çalışmada, kalıcı bileşenin Haziran 2025'te 2,2 seviyesine gerilediği vurgulandı.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomi literatürüne ve piyasa analizlerine katkı sağlayacak "Türkiye'de Enflasyonun Ana Eğilimini Ölçmeye Yönelik Yeni Bir Yöntem" başlıklı yeni bir çalışma tebliği yayımladı. Banka ekonomistleri tarafından hazırlanan çalışmada, Türkiye’nin karmaşık enflasyon dinamiklerini daha hassas bir süzgeçten geçirmek amacıyla geliştirilen Çok Değişkenli Gözlenmeyen Bileşenler – Stokastik Oynaklık ve Aykırı Değer Düzeltmeli (MUCSVO) modeli kamuoyuna tanıtıldı.

GEÇİCİ ŞOKLARDAN ARINDIRILMIŞ YÜKSEK ÖNGÖRÜ PERFORMANSI

Yayımlanan tebliğde, MUCSVO modelinin temel amacının enflasyon verileri içerisindeki gürültüyü temizlemek ve fiyat artışlarının "çekirdek" ya da "kalıcı" kısmını daha sağlıklı ölçmek olduğu vurgulandı. Modelin en dikkat çekici özelliği, verideki aykırı değerleri (outliers) düzeltme ve stokastik oynaklığı hesaba katma yeteneği olarak öne çıkıyor.

Çalışmada elde edilen bulgular, bu yeni ölçütün mevcut yöntemlere kıyasla şu avantajları sunduğunu ortaya koydu:

Geçici Şok Ayrıştırması: Arızi fiyat hareketleri ve geçici dışsal şoklar model tarafından etkin bir şekilde ana eğilimden izole ediliyor.
Tahmin Gücü: Yeni göstergenin, özellikle üç ayı aşan orta vadeli tahmin ufuklarında diğer göstergelere oranla daha yüksek bir öngörü performansı sergilediği kaydedildi.

HİZMET SEKTÖRÜ: ENFLASYONUN ANA BELİRLEYİCİSİ

TCMB’nin analizinde, enflasyonun sektörel dağılımına ve bu sektörlerin genel eğilim üzerindeki ağırlığına dair çarpıcı veriler paylaşıldı. Tüketim sepetindeki ağırlığı yüzde 31 olan hizmet grubunun, enflasyonun ana eğilimine katkısının yüzde 55 seviyesinde olduğu belirlendi. Bu veri, hizmetler sektörünün Türkiye’deki enflasyonist sürecin en kritik bileşeni ve belirleyicisi olduğunu somut bir şekilde ortaya koydu.

ÖNCEKİ HABERLER
"Eczacımın Dijital Dünyası" etkinliğinde 700 milyon liralık değer üretildi
"Eczacımın Dijital Dünyası" etkinliğinde 700 milyon liralık değer üretildi
ING Türkiye, Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nda 2025'in dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı
ING Türkiye, Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nda 2025'in dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, taraftarlarla iftarda buluştu
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, taraftarlarla iftarda buluştu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten başsağlığı mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten başsağlığı mesajı
Altay Bayındır Süper Lig deviyle anlaştı! Yaz döneminde imzalar atılacak
Altay Bayındır Süper Lig deviyle anlaştı! Yaz döneminde imzalar atılacak
Epstein ile müstehcen yazışmalarda" bulunmuştu... O doktor istifa etti
Epstein ile müstehcen yazışmalarda" bulunmuştu... O doktor istifa etti
Türkiye İran'a girecek! Bloomberg iddia etti, jet açıklama geldi
Türkiye İran'a girecek! Bloomberg iddia etti, jet açıklama geldi
Azerbaycan'dan Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı
Azerbaycan'dan Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı
Fenerbahçe'de 7 eksik var! Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak
Fenerbahçe'de 7 eksik var! Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak
Osimhen'in Juventus sözleri taraftarın uykularını kaçırdı!
Osimhen'in Juventus sözleri taraftarın uykularını kaçırdı!
Suriye, Rakka'da terör örgütü DEAŞ'a bağlı hücreyi çökertti
Suriye, Rakka'da terör örgütü DEAŞ'a bağlı hücreyi çökertti
Trump'tan şaşırtan İran iddiası: İran, ABD'ye ulaşabilecek füzeler üretmeye çalışıyor
Trump'tan şaşırtan İran iddiası: İran, ABD'ye ulaşabilecek füzeler üretmeye çalışıyor