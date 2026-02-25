Hasbi Dede için istenen ceza belli oldu! 'Babam masum' diyen kızından olay itiraf
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki kız çocuğuna WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar atmasının ardından tutuklanmıştı. Dede'nin 15 yaşındaki kızı A.D.'den itiraf geldi. A.D. savcılığa giderek babasının masum olduğunu, mesajları kıskançlık nedeniyle babasının telefonundan mağdur kıza kendisinin attığını iddia etti.
Giresun'da "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında iddianame hazırlandı.Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 10 Şubat'ta tutuklanan Dede hakkında hazırlanan iddianame, Görele Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu.İddianamede, Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildiği öğrenildi.
HASBİ DEDE'NİN KIZI: BABAM MASUM
Sabah'ta yer alan habere göre soruşturmada dikkat çeken bir olay yaşandı. Tutuklu Hasbi Dede'nin 15 yaşındaki kızı A.D.'nin savcılığa giderek babasının masum olduğunu, mesajları kıskançlık nedeniyle babasının telefonundan mağdur kıza kendisinin attığını öne sürdüğü ortaya çıktı.
112'YE GELEN İHBAR
16 Şubat'ta bir psikolojik danışman, 112'yi arayarak Hasbi Dede'nin 15 yaşındaki kızı A.D.'nin seans sırasında söz konusu taciz mesajlarını kendisinin attığını söylediğini bildirdi. Bunun üzerine Dede'nin kızı ve eşi savcılığa giderek ifade verdi.
Dede'nin 15 yaşındaki kızı A.D. ifadesinde mağdur kız T.T.'yi tanıdığını, onun sevgilisine karşı platonik duygular beslediğini ve mağduru "rezil etmek" amacıyla babasının şarjdaki telefonunu alarak Instagram ve WhatsApp üzerinden mesajlaştığını, daha sonra ise mesajları ve uygulamaları sildiğini söyledi.