Hasbi Dede için istenen ceza belli oldu! 'Babam masum' diyen kızından olay itiraf

Dede'nin 15 yaşındaki kızı A.D. ifadesinde mağdur kız T.T.'yi tanıdığını, onun sevgilisine karşı platonik duygular beslediğini ve mağduru "rezil etmek" amacıyla babasının şarjdaki telefonunu alarak Instagram ve WhatsApp üzerinden mesajlaştığını, daha sonra ise mesajları ve uygulamaları sildiğini söyledi.