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AK Parti’de ‘değişim’ için start veriliyor! Gözler MKYK'da!

AK Parti’de ‘değişim’ için start veriliyor! Gözler MKYK'da!

AK Parti MKYK’nın bugünkü toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8. Olağan Büyük Kongre sürecinin başlatılması planlanıyor.

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 AK Parti’nin 211. MKYK toplantısı bugün Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleşecek. Erdoğan’ın toplantıda kongre sürecini başlatması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre toplantıda Teşkilât Başkanı Erkan Kandemir, il ve ilçe atama ve görevlendirmelerindeki son durum ile kongre hazırlıklarına ilişkin kapsamlı bir sunum yapacak, kongre sürecine ilişkin takvimi anlatacak.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre  hazırlanan taslak takvime göre, süreç eylül ayının son haftası ya da ekim ayının başında mahalle ve köylerde yapılacak delege seçimleriyle başlayacak. Ardından kasım ayı başında nüfusu 5 binin üzerindeki beldeler ve ilçelerin kongreleri gerçekleşecek.

2025 başında il kongrelerinin tamamlanması, mayıs ayında ise 8. Olağan Büyük Kongre’nin yapılması planlanıyor.

Kapsamlı değişim

Erdoğan’ın Büyük Kongre’de MKYK’da yüzde 60’ları aşan bir değişime gideceği değerlendiriliyor. Partinin ana yönetim kademesi olan MYK’da da, güçlü siyasi söylemleriyle ön plana çıkan, yeni parti politikası üretmede daha etkili ve aktif görev alabilecek isimlere ağırlıkla yer vereceği kulislerde dillendiriliyor. Kongre sürecinde İstanbul ve Ankara’nın da aralarında olduğu pek çok önemli şehirde, il başkanları ve teşkilâtlarının baştan aşağı yenilenebileceği konuşuluyor.

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