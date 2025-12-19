BIST 11.313
AK Parti süreç raporunu TBMM'ye sundu terör örgütü PKK ve SDG detayı

AK Parti'nin Terörsüz Türkiye sürecine dair raporu Meclis'e sunuldu. 60 sayfalık raporda; "umut hakkı" vurgusu bulunmuyor, terör örgütüne yönelik özel yasa tasarısı yapılması öneriliyor. Raporda silah bırakmanın tescil ve tespiti için de mekanizma kurulması tavsiye ediliyor.

AK Parti'nin Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırladığı rapor, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eklemeler istediği rapor, son rötuşlarla 53 sayfadan 60 sayfaya çıktı.

NTV'nin ulaştığı 15 başlıktan oluşan raporda "umut hakkı" vurgusu bulunmuyor. AK Parti, raporunda silah bırakmanın tescil ve tespiti için de mekanizma kurulmasını önerdi.

PKK mensupları için yasal düzenleme

PKK terör örgütü mensuplarının entegrasyonu için Ceza Hukuk Sistemi içinde yapılması gerekenlerin öneri olarak sıralandığı raporda, kendini fesheden terör örgütüne yönelik müstakil, özel bir yasal düzenleme yapılmasının doğru olacağı belirtiliyor.

SDG şartı

Raporda terör örgütü SDG'nin, Şam yönetimine entegrasyonunu içeren 10 Mart Mutabakatı'na uyması da şart koşuldu. Raporun sonuç kısmında ise PKK'lı teröristlerin rehabilitasyonuna ilişkin vurgular yapıldı.

AK Parti hazırlanan raporu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmuştu.

MHP ve DEM Parti'nin ardından CHP de sürece ilişkin raporunu tamamlamış ve rapor, dün TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.

CHP'nin raporuna MHP'den tepki

MHP'den CHP'nin dün Meclis'e sunduğu terör örgütü mensupları için öneri sunmayan süreç raporuna eleştiri gelmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Raporda Günlük politik söylemlerinin dışında süreçle ilgili yeni bir şey yok" dedi. Yıldız, "Siyasetin sorumluluk gerektiren ciddi bir iş olduğunu unutuyoruz galiba." ifadelerini de kullandı.

