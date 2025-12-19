BIST 11.313
Santarelli'den Fenerbahçe açıklaması: Tüm haberler asılsız teklif almadım

Fenerbahçe Medicana’dan teklif aldığı yönünde İtalya basınında yer alan iddialarla gündeme gelen Daniele Santarelli, yaptığı açıklamada böyle bir temasın olmadığını söyledi.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Imoco Conegliano Başantrenörü Daniele Santarelli, Fenerbahçe Medicana’dan teklif aldığı yönündeki iddialara açıklık getirdi. İtalyan teknik adam, Il Gazzettino Treviso’ya konuşarak çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Santarelli, kendisine herhangi bir teklif gelmediğini vurgulayarak, "Tüm haberler asılsız. Kimse beni aramadı, teklif bile almadım. Imoco takımının koçuyum ve çok mutluyum. Tek düşündüğüm Conegliano ve Türkiye milli takımı, yani iki işim.

Bunlar büyük yalanlar ve her zamanki gibi dedikodular çabuk yayılıyor. Böyle bir durumu gündeme getirmek, hiç gerek yokken ortamı gerginleştirmek anlamına gelir. Türkiye seyahatimi uzun zamandır planlamıştım. Kulüpler Dünya Kupası'nın sonucuna bakılmaksızın iki günümüz boş olduğu için, milli takım oyuncularını izlemeye, Türk federasyonu ile görüşmeye, antrenörlerle tanışmaya ve antrenman yapacağımız spor salonlarını görmeye gittim. Bazı şeyler çevrimiçi olarak yapılabilir, ama burada durum çok farklı: Diğer antrenörlerle üç saat süren toplantılarda bir araya geldim ve çeşitli konuları masaya yatırdık.

