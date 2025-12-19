Macron: Putin ile görüşmek yeniden gerekli hale gelebilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış müzakerelerini değerlendirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeniden görüşmenin “uygun çerçeve bulunduğunda” gerekli olacağını söyledi. Macron, görüşme yapılmaması durumunda Moskova ile ABD ya da diğer aktörlerin yaptığı temasların tek taraflı kalabileceğini belirtti ve Avrupa ile Ukrayna’nın koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Abone ol

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi kapsamında Ukrayna’daki barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, zirvede, savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin önemine işaret ederek, Moskova ile yeniden görüşmelerin gündeme gelebileceğini söyledi.

Macron, mevcut müzakere sürecine atıfla, “Putin ile görüşmenin yeniden gerekli hale geleceğini düşünüyorum.” ifadesini kullandı. Macron ayrıca bu görüşmelerin uygun bir çerçeve içinde yeniden başlatılmasının Avrupa ve Ukrayna’nın yararına olacağını aktardı.

TEK TARAFLI TEMAS UYARISI

Macron, bazı aktörlerin halihazırda Rus tarafıyla görüşmeler yürüttüğüne dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump’ı ima ederek, bu tür temasların tek taraflı etkileri olacağını söyledi.

Macron, bu nedenle Avrupa Birliği ve Ukrayna’nın birlikte çalışarak, Rusya ile yeniden diyalog kurulması için uygun yollar bulunması gerektiğini vurguladı. Aksi hâlde, Moskova ile görüşen diğer aktörlerle tek başına müzakere edilmesinin uygun olmayacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, mevcut süreçte kalıcı ve adil barış ile Ukrayna’nın güvenlik garantilerinin sağlanmasının önemine işaret etti. Macron, “Her halükarda, o zaman herkesle birlikte aynı masanın etrafında oturacağız.” şeklinde konuşarak, kapsamlı bir barışın, tüm tarafların dahil edildiği bir müzakere ile gerçekleşmesi gerektiğini savundu.

KOORDİNASYON ÇAĞRISI

Macron, önümüzdeki haftalarda Avrupa ülkelerinin, Ukrayna ile koordinasyon içinde Rusya ile yeniden şeffaf diyalog ortamı oluşturacak yolları değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi. Bu tür görüşmelerin, savaşın sona erdirilmesine ve güvenlik mimarisinin güçlendirilmesine katkı vermesinin amaçlandığı belirtildi.